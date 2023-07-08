İstanbul Valiliği: Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır
İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.