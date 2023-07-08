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Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Hilmi Tunahan Karakaya  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini artıran sağanak ve dolu, bazı cadde ile sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler, özellikle köprü altları ile yol kenarlarında biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, Yakutiye ilçesindeki Aziziye Köprüsü'nde su birikmesinden dolayı, buraya giden yolu bir süre trafiğe kapattı.

Suyun vidanjörle çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

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