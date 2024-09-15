Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,408.20
BTC/USDT
59,973.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
logo
Gündem

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı

İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Mustafa Hatipoğlu  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı Fotoğraf: Elif Öztürk - AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli'nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda batı kesimleri ve Anadolu Yakası'nın boğaz çevresinde Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak saat 17.00'ye kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeybatısında sağanak, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Kamu Başdenetçisi Malkoç'un, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'ndaki "Gazze" konuşması engellenmeye çalışıldı

Benzer haberler

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı
İzmir Körfezi'nde bu kez de atık kirliliği gözleniyor

İzmir Körfezi'nde bu kez de atık kirliliği gözleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet