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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
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Gündem

İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Mustafa Hatipoğlu, Fatih Çağlar Demirbaş, Uğur İslamoğlu, Mehmet Ali Derdiyok  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de sağanak etkili oluyor.

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