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İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesut Karaduman  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

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