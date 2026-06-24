Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu, yeşile bürünen doğası ve etkileyici manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor.

Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu doğaseverleri bekliyor Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu, yeşile bürünen doğası ve etkileyici manzaralarıyla doğaseverleri bekliyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin önemli turizm noktaları arasında yer alan Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçmişte savunma amacıyla inşa edilen ve gizli giriş kapısıyla dikkati çeken Şeytan Kalesi, kanyonun oluşturduğu güzel manzarayla bütünleşerek ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kale ve kanyon, manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, Şeytan Kalesi'nde restorasyon, yeniden ışıklandırma ve çevre düzenlemesinin yanı sıra kalıcı bir hizmet binası ile otopark alanına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Turizm anlayışında son yıllarda doğal alanlara yönelimin arttığına dikkati çeken Dede, "Kum, güneş turizmi, daha natürel alanları keşfe, daha doğal alanlara, yaylalara, steplere, bu tarafa doğru kayma eğiliminde. Her ne kadar kum, güneş turizmi devam etmiş olsa da turizmin önemli ayaklarından bir tanesi yayla turizmi olmaya başladı." dedi.

Dede, Ardahan'ın yaz aylarında ziyaretçilere güzel manzaralar sunduğunu belirterek, yazın en güzel coğrafyalardan biri olan kentte ziyaretçilerin rahat ve keyifli vakit geçirebildiğini anlattı.

Fotoğraf : Hüseyin Yıldız/AA

Kale ve kanyon, sosyal medya paylaşımları ve tanıtımlarla daha bilinir oldu

Ardahan'ın turizm potansiyeline değinen Dede, "Yıllık ortalama 100 bin insan bu bölgeyi merak ediyor. Ardahan'ın en tanınan iki büyük unsuru var. Biri Çıldır Gölü, bir diğeri de Şeytan Kalesi'dir." diye konuştu.

Dede, Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu'nun sosyal medya paylaşımları ve tanıtım faaliyetleriyle daha geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.