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IPARD III Programı'nın ilk çağrısına 1029 proje başvurusu yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı'nın ilk çağrısına 1029 fiziki proje başvurusu yapıldı.

Mustafa Çalkaya  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
IPARD III Programı'nın ilk çağrısına 1029 proje başvurusu yapıldı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı, TKDK tarafından uygulanıyor.

Bu kapsamda bu yıl IPARD III Programı 81 ilde uygulanmaya başlandı.

Programın birinci başvuru çağrı ilanın, et, süt, yumurta, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde soğuk hava deposu, süt toplama merkezi, işleme tesisi kurulumu ve modernizasyonuna yönelik yatırımlar için 21 Mart'ta ilana çıkıldı. Proje başvuruları, 5 Nisan'da alınmaya başlandı.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara ilişkin başvuruların proje teslimleri 14 Haziran'da sona erdi. Bu programa girişimciler, yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında ülke genelinden 1029 fiziki proje başvurusu yapıldı.

En fazla başvuru 74 projeyle Mersin'den alındı. Bu ili 59 proje ile Şanlıurfa, 58 projeyle Bursa ve 43 projeyle Konya takip etti. Program kapsamına yeni alınan illerden ise İzmir ve Niğde dikkati çekti.

IPARD III kapsamındaki yenilikler

Yumurta işleme, yem bitkileri ve solucan gübresi yetiştiriciliği ile tuzlu suda kültür balıkçılığı destek kapsamına alındı. Hayvansal üretimde organik ürünler de program kapsamına dahil edildi.

Öte yandan, programla zeytinyağı ve zeytin ürünleri sektöründe 1 milyon 250 bin avro üst limitli yatırımların (sadece makine-ekipman) küçük-orta ölçekli işletmelerce yapılabilmesi sağlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Birliğe bağlı il ve ilçe birimlerinin başvuru yapabilmesi imkanı getirildi. Açık alanda bitkisel üretim yatırımları için (makine ekipman) yüzde 15'lik bütçe ayrıldı.

Bundan sonraki süreç nasıl olacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından IPARD Programı'nda yer alan sıralama kriterlerine bakılarak başvurular aldıkları puanlara göre sıralanacak ve çağrı bütçesinin imkan verdiği başvuruların incelenmesine başlanacak. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede kontrollerin tamamlanarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması hedefleniyor.

Daha önce duyurulan 2024 yılı çağrı takvimine uygun olarak 2. başvuru çağrı ilanına çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirinden haziran ayı içinde çıkılması planlanıyor. Başvuruların temmuz ve ağustosta alınması öngörülüyor.

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