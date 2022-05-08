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İstanbul Havalimanı ile THY'den salgın sonrası uçuş rekoru

İstanbul Havalimanı'nda bugün icra edilen 1324 seferle toplamda 214 bin 515 yolcu hizmet aldı. THY ise günlük 1457 uçuşla 241 bin 570 yolcuyu uçurdu.

Gökhan Yılmaz   | 08.05.2022
İstanbul Havalimanı ile THY'den salgın sonrası uçuş rekoru

İstanbul

İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları (THY), bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde son iki yılın en yüksek günlük yolcu ve sefer sayısına ulaştı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan alınan bilgilere göre, bugün havalimanından toplam 1324 uçuş yapıldı. Bu uçuşlarla toplamda 214 bin 515 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Böylece, 30 Nisan'daki günlük 1311 sefer ve 195 bin 640 yolcu rekoru geçilmiş oldu.

THY de bugün icra edilen uçuş sayılarıyla salgın sonrası yeni rekoru yakaladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu başarıyı annelerimize hediye ediyoruz. Bugün pandemiden sonra en yüksek sayıda sefer yapıyoruz. 1457 sefer 241 bin 570 yolcu. Geçmişte rekor ise 10.08.2019 tarihinde, 1566 sefer ve 252 bin 433 yolcu." ifadelerini kullandı.

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