İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.