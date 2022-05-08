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İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.05.2022
İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul

Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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