İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Muhammed Gencebay Gür, Halis Akyıldız
05 Ağustos 2026•Güncelleme: 05 Ağustos 2026
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.
Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.