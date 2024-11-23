İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Istanbul
Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.