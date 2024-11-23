Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,426.10
BTC/USDT
97,725.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Zeynep Rakipoğlu  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Istanbul

Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentin çevre ilçelerinde kar etkili olmaya başladı
Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılı Ankara'da kutlandı
İzmir'de şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını devirdi
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

"Dünyanın incisi" İstanbul Boğazı'ndan saatte ortalama 5 gemi geçti

"Dünyanın incisi" İstanbul Boğazı'ndan saatte ortalama 5 gemi geçti
İstanbul Boğazı, petrol platformunun geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı, petrol platformunun geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi

İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet