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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği çift yönlü açıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 17.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletilmesinin ardından gemi trafiğinin 00.50 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığı kaydedildi.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyreden 114 metre uzunluğundaki tankerin dün akşam İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

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