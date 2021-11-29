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Unkapanı Köprüsü’ndeki su baskını sonrasında Eminönü-Balat yönü trafiğe kapatıldı.
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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.11.2021
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı Fotoğraf: Adem Koç - Anadolu Ajansı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.

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