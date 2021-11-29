İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 14.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdi.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı, ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.