Dolar
32.23
Euro
34.73
Altın
2,329.48
ETH/USDT
2,983.20
BTC/USDT
61,431.00
BIST 100
10,267.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"İsrail ile ticaret kısıtlamalarının geri çekildiği" iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye, İsrail'e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
"İsrail ile ticaret kısıtlamalarının geri çekildiği" iddiası yalanlandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye, İsrail'e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması şartları sağlanıncaya kadar, Türkiye'nin, İsrail ile ticaretin durdurulması kararının geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Türkiye'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve masum Filistin halkına karşı uyguladığı katliama yönelik siyasi ve diplomatik çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirmeye devam ettiği anımsatılan açıklamada, "İsrail'in resmi yetkilileri tarafından ortaya atılan ve basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye, İsrail'e karşı uyguladığı ticaret kısıtlamalarını geri çekti' iddiası doğru değildir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için ortaya atılan bu ve benzeri iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçilerek denizaltılara teslimatına başlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti
Deprem bölgesinde hasar alan 30'dan fazla vakıf eseri onarılarak hizmete açıldı

Benzer haberler

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması İsveç'te protesto edildi

İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek

İsrail Savunma Bakanı'ndan Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesen ABD'ye dolaylı yanıt

"İsrail ile ticaret kısıtlamalarının geri çekildiği" iddiası yalanlandı

"İsrail ile ticaret kısıtlamalarının geri çekildiği" iddiası yalanlandı
Hamas: Arabulucuların ateşkes önerisine bağlıyız

Hamas: Arabulucuların ateşkes önerisine bağlıyız
Fahri Trafik Müfettişliği Görev Kapsamı ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik

Fahri Trafik Müfettişliği Görev Kapsamı ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet