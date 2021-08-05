Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.
Isparta
Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı https://t.co/ZdWOMkTryR pic.twitter.com/HiJIJX4hEj— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 5, 2021
Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.
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