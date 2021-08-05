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Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.

Yalçın Çelen   | 05.08.2021
Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Isparta

Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.


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