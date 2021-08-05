Isparta'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Isparta
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.
Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
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