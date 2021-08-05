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Isparta'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yalçın Çelen   | 05.08.2021
Isparta'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi Fotoğraf: Yalçın Çelen - Anadolu Ajansı

Isparta

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.





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