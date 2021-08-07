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Isparta'da yangın bölgesinde başlayan sağanak sevindirdi

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangın bölgesinde başlayan sağanak, alevlere müdahale eden ekipleri mutlu etti.

Yalçın Çelen   | 07.08.2021
Isparta'da yangın bölgesinde başlayan sağanak sevindirdi

Isparta

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangın bölgesinde başlayan sağanak, alevlere müdahale eden ekipleri mutlu etti.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Yıldız Mahallesi mevkisinde iki bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Bölgede başlayan sağanak, yangınla mücadele eden ekipleri sevindirdi.

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