Isparta'da yangın bölgesinde başlayan sağanak sevindirdi
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangın bölgesinde başlayan sağanak, alevlere müdahale eden ekipleri mutlu etti.
Isparta
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki yangın bölgesinde başlayan sağanak, alevlere müdahale eden ekipleri mutlu etti.
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Yıldız Mahallesi mevkisinde iki bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Bölgede başlayan sağanak, yangınla mücadele eden ekipleri sevindirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.