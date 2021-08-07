Manavgat'taki orman yangınında eşiyle ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde eşiyle cansız bedeni bulunan Fahri Yiğitokur, son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya
Kalemler Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınından sonra yakınlarının haber alamadığı ve 31 Temmuz'da Alman eşi Andrea Yiğitokur ile cesedi bulunan Yiğitokur'un Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yiğitokur'un Kalemler Mahallesi'ndeki cenaze törenine kendisinin ve eşinin yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.
Taziyeleri kabul eden kardeşi Filiz Yiğitokur'un zorlukla ayakta durduğu gözlendi. Yiğitokur'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Yiğitokur'un köpekleri "Bella" ve "Yumak"ı cenaze töreninde görenler gözyaşı döktü.
Öte yandan Yiğitokur'un aynı yangında ölen eşi Alman Andrea'nın cenazesinin İstanbul'daki otopsisinin sürdüğü ve daha sonra Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.