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Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fatih Demirtaş, Bilal Altıok, Bekir Özkan Acar  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Isparta

Bayram Ali E. idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bayram Ali E. ile otomobilde bulunan Kadir E. ve 8 yaşındaki Z.Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira R. ile Zilan K. ve Mustafa Ali E. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semira R. ile Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Zilan K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mustafa Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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