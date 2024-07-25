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Isparta, Osmaniye ve Afyonkarakisar'da sağanak etkili oldu

Isparta, Osmaniye ve Afyonkarakisar'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bahadır Arıcı  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Isparta, Osmaniye ve Afyonkarakisar'da sağanak etkili oldu

Isparta

İlçe merkezinde yoğun yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gazi Paşa Caddesi'ndeki bazı iş yerleri, taşkınlardan etkilendi.

Zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yağışla birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarına su doldu.

Bazı araçlar, oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı.

Oluşan su birikintileri nedeniyle Tevfik Pampal Caddesi, ulaşıma kapatıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışıyor

Afyonkarahisar

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Sürücüler, sağanak nedeniyle trafikte yavaş seyretti. Trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, AFAD ile Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattığı bildirildi.

Karaman

Karaman'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Osmangazi Mahallesi'nde, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Trafik ekipleri, Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı alt geçidinde su birikmesi nedeniyle alt geçidi bir süre trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve iş yerlerinde su tahliyesi için çalışma başlattı.

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