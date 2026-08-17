STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'da milli deniz platformları ve yenilikçi mühendislik çözümlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturacak.

STM, geliştirdiği milli deniz platformlarıyla TEKNOFEST Mavi Vatan'da yer alacak STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'da milli deniz platformları ve yenilikçi mühendislik çözümlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu denizlerle buluşturan TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki milli platformlar Gölcük'te ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Etkinlik boyunca, STM'nin ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ile şirketin tasarım, inşa ve sistem entegrasyonunda kritik görevler üstlendiği MİLGEM Ada Sınıfı Korvet TCG Burgazada etkinlik alanına demirleyecek. Su üstü platformlarının yanı sıra TCG Hızırreis ve TCG Sakarya denizaltıları da halkın ziyaretine açılacak.

STM standında, denizcilik projeleri sergilenecek

Ziyaretçiler, festival alanında kurulacak STM standında Türkiye'nin milli savaş gemisi ve denizaltı projelerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Stantta, İstif Sınıfı Fırkateyn, Türkiye’nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 ile Türkiye, Portekiz ve Pakistan için STM tarafından inşa edilen Lojistik Destek Gemisi'nin maketleri sergilenecek. Ayrıca katılımcılar, STM mühendisleriyle doğrudan iletişim kurarak ülkenin askeri denizcilik alanındaki mühendislik kabiliyetleri hakkında detaylı bilgi alabilecek.

"Gençlerimizin başarı hikayelerinden ilham alacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in gençlerin hayallerini teknolojiyle buluşturan ve Türkiye'nin geleceğini şekillendiren milli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Güleryüz, Mavi Vatan'da ortaya konulan mühendislik birikimini ve geliştirilen milli platformları gençlerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Türk mühendisleri tarafından geliştirilen savaş gemileri ve denizaltılar yalnızca donanmamızın gücüne güç katmakla kalmıyor, dost ve müttefik ülkelerin donanmalarında da görev alarak ülkemizin mühendislik yetkinliğini uluslararası alanda temsil ediyor. Gençlerimizin bu başarı hikayelerinden ilham alarak geleceğin teknolojilerini geliştireceklerine inanıyoruz. Türkiye'nin denizcilik vizyonunu yakından keşfetmeleri için tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST Mavi Vatan'a ve STM standına bekliyoruz."