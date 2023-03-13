İskenderun'da sağanak etkili oluyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
İlçede öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ve bazı araçların su birikintisinde arızalandığı görüldü.
Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.