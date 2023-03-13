Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mevlid-i Şerif, Süleyman Çelebi'nin Müslümanlara bıraktığı en büyük miras
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan Vesiletün Necat Mevlid-i Şerif Güzel Okuma Yarışması'nın final bölümüne katıldı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, konuşmasında, Mevlid-i Şerif'in Süleyman Çelebi'nin Müslümanlara bıraktığı en büyük miras olduğunu belirtti.
Mevlit'in sadece mevlithanların güzel sesleriyle insanların musiki ihtiyacını karşılayan bir şiir olsun diye yazılmadığına dikkati çeken Erbaş, "Süleyman Çelebi Mevlid'in her bahrinde tevhidi anlatmış, Efendimizin veladetini en güzel şekilde dile getirmiş, peygamber sevgisini ortaya koymuş, münacat ile Allah'a nasıl yakarılır, nasıl yalvarılır bunu ortaya koymuş. Miraç bahrinde bir kelam yapmış. Yani siyerden kelama, tevhitten tasavvufa." dedi.
Erbaş, yarışmayla Süleyman Çelebi'nin insanlığa, Müslümanlara ve millete bir miras olarak bıraktığı bir Mevlid-i Şerif’in daha çok okunması ve hatırlatılmasını, Mevlit ile dile getirilen nasihatlerin, çeşitli ilim dallarıyla ilgili bilinmesi gereken hususların daha çok anlatılmasını amaçladıklarını dile getirdi.
Konuşmalarının sonunda Erbaş, dereceye giren 6 yarışmacıya ödüllerini takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.