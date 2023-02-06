İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı
İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.
Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.
Yangın dronla da görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.