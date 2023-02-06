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İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı

İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.

İbrahim Halil Aktürk   | 06.02.2023
İskenderun Limanında depremde devrilen konteynerlerde yangın çıktı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın dronla da görüntülendi.

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