Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı depremle ilgili yanıltıcı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya vasıtasıyla halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, bu türden içeriklere yönelik araştırma ve tespit çalışmalarının, kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde devam ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.