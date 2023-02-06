Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 2 kadın kurtarıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kadın kurtarıldı.
Diyarbakır
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan 6 binada, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağındaki Serin-2 Apartmanının enkazı altından yaklaşık 12 saat sonra 2 kadın çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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