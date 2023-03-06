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İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş, Ferdi Uzun, Mehmet Çalık   | 06.03.2023
İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD Başkanı Sezer: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da meydana gelen ve Hatay ilimizde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Sezer, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İskenderun Kaymakamı Demiryürek: Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor. Sahil bandında su yükselmesi ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz." dedi.

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