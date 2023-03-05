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TBMM Başkanı Şentop'tan İstanbul'da tedavi gören depremzede çocuklara ziyaret

TBMM Başkanı Şentop, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Fatih Ulaş   | 05.03.2023
TBMM Başkanı Şentop'tan İstanbul'da tedavi gören depremzede çocuklara ziyaret

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Deprem felaketinde yaralanan evlatlarımızı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaşadığımız kötü günlerin izlerini sevgi ve şefkat ile birlikte saracağız. Rabb'imden bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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