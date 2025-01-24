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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.


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