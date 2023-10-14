Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
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Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!”… pic.twitter.com/zG5I3wNv96