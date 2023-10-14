Dolar
27.80
Euro
29.21
Altın
1,932.86
ETH/USDT
1,558.00
BTC/USDT
26,927.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın Amasra’da “Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi” açılış töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaları inceledi
Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılıyor
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da İETT seferlerine "Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu" düzenlemesi
Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB, Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA'nın test atış görüntülerini paylaştı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 58 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 58 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet