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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 27.09.2021
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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