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MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 27.09.2021
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından 20 Eylül ve 26 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

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