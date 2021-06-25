Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.