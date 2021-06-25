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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.06.2021
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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