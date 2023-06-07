Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.