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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları, terör inlerini demirden pençeleri ile yerle bir etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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