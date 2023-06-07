Dolar
23.17
Euro
24.82
Altın
1,956.65
ETH/USDT
1,841.30
BTC/USDT
26,355.00
BIST 100
5,568.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek
logo
Gündem

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından temizlik ve yol onarım çalışması başladı

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde 5 Haziran'da etkili olan şiddetli yağışın ardından rüsubat temizliği ve çöken yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kadir Yıldırım, Ümit Yorulmaz  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından temizlik ve yol onarım çalışması başladı Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

İnebolu Çayı'nda sel sularının çekilmesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere yatağında biriken tortuyu temizlemek için çalışma yapılıyor.

DSİ'ye ait iş makineleriyle, suyun taşıdığı taş ve çakıllar temizlenirken, bunlar kamyonlara yüklenip belirli sahalara dökülüyor.

Bozkurt'ta da etkili olan yağışlar sonrası heyelanla çöken Bayramgazi grup yolunda çalışmalara başlandı.

DSİ ve Özel İdare ekipleri, ilçeden 11 köye ulaşımı sağlayan grup yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görevini İsmail Demir'den devraldı
Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor
TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı

Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı

Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından temizlik ve yol onarım çalışması başladı

Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi

Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi
İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor

İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor
Kastamonu'da sel nedeniyle mahsur kalan hastaların yardımına UMKE koştu

Kastamonu'da sel nedeniyle mahsur kalan hastaların yardımına UMKE koştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet