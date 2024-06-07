Dolar
32.27
Euro
35.19
Altın
2,336.25
ETH/USDT
3,809.40
BTC/USDT
71,251.00
BIST 100
10,204.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
Umre dönemi 22 Temmuz'da başlayacak
Filistinli üniversite öğrencileri dünyanın İsrail zulmüne sessiz kalmamasını istiyor
İstanbul- Sivas YHT hattı büyük ilgi görüyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki pilot şehit oldu

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki pilot şehit oldu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet