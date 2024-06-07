Dolar
32.27
Euro
35.19
Altın
2,336.25
ETH/USDT
3,809.40
BTC/USDT
71,251.00
BIST 100
10,204.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi, Marmara'nın güneyi ve yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu'nun güneyi, Manisa'nın doğusu, Kütahya, Balıkesir'in güneydoğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca yarın öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile Destek Programı ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
Umre dönemi 22 Temmuz'da başlayacak
Filistinli üniversite öğrencileri dünyanın İsrail zulmüne sessiz kalmamasını istiyor
Vezneciler şehitleri, terör saldırısının 8. yılında anıldı

Benzer haberler

Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek

Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde sağanak uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteorolojiden Adana için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet