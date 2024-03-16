Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,720.10
BTC/USDT
69,012.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstenmeyen ticari mesajlar için 398 milyon lira ceza kesildi
Gaziantep'teki atlı polisler, toplumsal olaylar için her an göreve hazır
Hamzabeyli'de 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Karla kaplanan Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava hakim

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı

GÖRÜŞ- Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi: Terör ortak tehdit

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
"En Büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125. yıl dönümü töreni

"En Büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 125. yıl dönümü töreni
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet