Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2024
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!… pic.twitter.com/FBxIarjwu6