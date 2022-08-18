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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 18.08.2022
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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