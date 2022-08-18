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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

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