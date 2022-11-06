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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Mehmet Tosun, Hamdi Çelikbaş   | 06.11.2022
Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yaralı asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmail Esmer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

Şehidin Oğuzeli ilçesinin kırsal Karahan Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Büşra Uçar ve askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Gözyaşı döken anne Zeliha ve baba Hasan Öztürk'ü yakınları teselli etti.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Ailenin 8 kardeşinden biri olan ve bekar olan şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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