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Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
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Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Veli Çelik, Behçet Alkan   | 06.11.2022
Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

Nevşehir

Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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