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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi.

Barış Gündoğan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Mehmetçiğin, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.

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