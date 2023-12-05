Irak'ın kuzeyinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Mehmetçiğin, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 sandık içerisinde 800 doçka mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.