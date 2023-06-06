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İntihar eden eski TGS çalışanı hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY), intihar eden eski TGS çalışanı hakkında sosyal medyada çıkan iddia ve paylaşımların incelendiğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
İntihar eden eski TGS çalışanı hakkında açıklama

İstanbul

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren THY iştiraklerinden TGS'nin (Turkish Ground Service) eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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