SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.
Tekirdağ
Kent merkezinde sahil dolgu alan üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.
Sahilde toplananlar, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK'ün 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kentte 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.