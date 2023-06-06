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SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Mesut Karaduman  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kent merkezinde sahil dolgu alan üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplananlar, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kentte 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

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