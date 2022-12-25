Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,210.30
BTC/USDT
16,790.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 25.12.2022
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı.

Kar yağışı ile Yurduntepe ve Ilgaz kayak merkezleri beyaza büründü. Kayak merkezlerini çevreleyen ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve Özel İdare ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız
Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı, TBMM Başkanı Şentop'un davetlisi olarak Ankara'ya geldi
Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta karla kaplanan alanlar havadan görüntülendi

Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor

Asırlık külliyede coğrafi işaretli "Kastamonu fanilası" üretiyor

Asırlık külliyede coğrafi işaretli "Kastamonu fanilası" üretiyor
Ilgaz Dağı'na yapılan tünel sürücülere büyük kolaylık sağlıyor

Ilgaz Dağı'na yapılan tünel sürücülere büyük kolaylık sağlıyor
Hava kirliliğiyle boğuşan Tahran'da kar sevinci

Hava kirliliğiyle boğuşan Tahran'da kar sevinci
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet