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Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor. Dağın tüneller bölgesinde beyaza bürünen ormanlar dron ile görüntülendi.

Özgür Alantor  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sürüyor.

Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karla birlikte bölgede sis de etkisini gösteriyor.

Kamyon şoförü Nizamettin Duruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan Kastamonu'ya malzeme getirdiğini belirtti.

Duruk, "Şu anda muazzam bir hava var. Kar yağışının keyfini çıkarıyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar yağışı görmüştük. Her yıl bu mevsime kar yağışının denk gelmesiyle mevsim de güzel oluyor, bereketli oluyor. Bize öncelikle kar lazım, su lazım. Doğa için, insanlar için, yaban hayatı için. Kar yağışından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.


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Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

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