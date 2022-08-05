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İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Ferdi Türkten   | 05.08.2022
İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturuldu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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