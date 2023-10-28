Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,785.60
BTC/USDT
34,137.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İtalya’nın başkenti Roma’da, Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhuriyet'in 100. yılı için hatıra parası basılmadı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Barış Gündoğan  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından madeni hatıra parası bastırıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi aracılığıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra paraların teknik özellikleri hakkında bilgi vererek tanıtımını yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek 'Cumhuriyet'imizin 100. Yılı Proje ve Etkinlikleri' tanıtım kitabında da Cumhuriyet'in 100. yılına özel madeni hatıra parası basılacağı belirtilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
Yusuf İslam: Şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır
"Bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne nakşetti
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını memnuniyetle karşıladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıttı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" iddiasını yalanladı

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek

Elbistan'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 126 konut teslim edilecek
Türk sporunun "altın" kadınları

Türk sporunun "altın" kadınları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet