İletişim Başkanı Duran, "Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp, ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan "Babalar Günü" mesajı: İletişim Başkanı Duran, "Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp, ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp, ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir evladın ilk kahramanı ve en güvenli limanı olan babalar, duruşlarıyla, öğütleriyle ve fedakarlıklarıyla nesillerin yetişmesinde en büyük pay sahiplerindendir. Hayatın yükünü omuzlarında taşıyıp, ailesinin huzuru için gece gündüz demeden çalışan, sevgisini çoğu zaman sözlerle değil, emeğiyle gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Başta evlat hasretini yüreğinde taşıyan şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımıza sağlık ve huzur diliyor, ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum."